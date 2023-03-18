ترامب ينشر على فيسبوك ويوتيوب لأول مرة منذ تعليق حساباته في 2021

كما تمّ حظر حساب ترامب على تويتر، الذي يضم 88 مليون متابع مباشرة بعد أعمال الشغب؛ ما دفع الجمهوري البالغ 76 عاماً للتواصل مع أنصاره عبر منصته الخاصة "تروث سوشال" حيث لديه أقل من خمسة ملايين متابع.