رقمٌ صادم وليلة مأساوية وتساؤلات.. سبب رئيسي حدَّ من دمار "زلزال المغرب"!

وعلى الرغم من خطورته، أضاف أنه لم يصل إلى مستوى الأضرار التي خلّفتها بعض الزلازل التي وقعت مؤخرًا، في تركيا مثلًا؛ مبرزًا أن العامل الجغرافي يلعب دورًا، "في تركيا هناك صفيحة بحرية وقارية تلتقيان بالمنطقة؛ مما يجعل الزلازل بتركيا وإيران وشمال سوريا عنيفة".