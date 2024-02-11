وثيقة لسوق المال الأمريكية: "جيف بيزوس" باع أسهماً في "أمازون" بقيمة مليارَي دولار

وأشارت وثيقة سابقة نشرت الأربعاء، وفق سكاي نيوز عربية، إلى أن بيزوس يعتزم في يوليو المقبل، بيع 50 مليوناً من أسهم المجموعة التي أسسها قبل 30 عاماً ويرأسها اليوم.