فيديو يكشف جريمة مروعة.. شاهد ما فعله لبناني بزوجته أمام طفله

ومنذ بداية العام الجاري 2023 إلى الآن، "بُلِّغت منظمة (كفى) الحقوقية عن خسارة 13 امرأة حياتهن على يد أزواجهن، ولفظت 8 أخريات أنفاسهن في حوادث انتحار؛ في حين نجت ست من محاولات قتل في لبنان"؛ بحسب ما تؤكده المحامية في المنظمة، فاطمة الحاج لموقع "الحرة". وشددت "الحاج" على أن "النساء في لبنان في حالة هلع جماعي، ومنذ 20 سنة وأنا أتابع قضايا العنف وأجزم أن هذه الفترة هي من أكثر فترات عدم الأمان داخل الأسرة، فالعديد من النساء يخشين العودة إلى منازلهن خوفًا من القتل على يد أزواجهن".