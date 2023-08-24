فيديو يكشف جريمة مروعة.. شاهد ما فعله لبناني بزوجته أمام طفله
امرأة أخرى كاد أن يسجَّل اسمها على لائحة ضحايا العنف الأسري في لبنان، بعدما تعرضت لإطلاق نار، مساء الثلاثاء، على يد زوجها؛ مما أدى إلى إصابتها في رجلها في مشهد مروع وثّقته كاميرات المراقبة في محطة وقود.
وحسب موقع "الحرة"، فقد أثار مقطع الفيديو، الرأي العام في لبنان؛ إذ إن الزوج "ع. ز"، بدم بارد، صوَّب المسدس على زوجته في محطة للوقود حاولت الاختباء فيها في منطقة التبانة شمال لبنان والاحتماء بأحد عمالها.
لكن عامل المحطة نأى بنفسه عما يدور، وحين بدأ الزوج بإطلاق النار على الزوجة، رمت هي طفلها أرضًا محاولة الهرب؛ إلا أن ذلك لم يدفعه للتوقف، وبعدما أصابها في ساقها ووضع المسدس على خاصرته، وحمل ابنه الذي كان يصرخ ويقفز من الرعب، ومن ثم عاد وسحب المسدس لإكمال جريمته.
وحسب مراسلة "الحرة" أسرار شبارو، فبعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثق المشهد الوحشي، حاول "ع. ز " تبرير جريمته من خلال مقطع صوتي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكما معظم الجرائم المرتكَبة في حق النساء؛ رد الزوج بأن ما أقدم عليه هو دفاع عن "شرفه"؛ إذ قال: "غادرت زوجتي المنزل قبل أسبوعين دون أن أعلم عنها شيئًا، فجأة أوصلها شخص بعدما اتصل بي من عدة أرقام، وحين أخذتُ ابني منها تجمّع حولي الناس، أطلقت طلقتين وحملت طفلي وذهبت، هذا هو الموضوع باختصار، ولا يشرفني أن تكون زوجتي".
وأضاف: "يجب أن تُعَرِّفَني أين تذهب؛ لا سيما وأن لا أهل لديها في لبنان؟ ولم أخطئ في حقها فهذا شرفي وأخذته"، على حد تعبيره.
وحاول موقع "الحرة" التواصل مع الزوجة "بشرى"، التي ترقد في مستشفى طرابلس الحكومي؛ إلا أن هاتفها كان مغلقًا؛ لكن جميع مَن تحدث الموقع معهم من معارف زوجها، أجمعوا على أنه معروف بأفعاله الخارجة عن القانون، وبأن لديه سوابق عدة من التهجم على الناس وإطلاق النار.
ويقول أحد جيرانه: "سَبَق أن اتُّهِم مع عدد من الأشخاص بجريمة قتل نتيجة إشكال تخلله إطلاق نار، ليعود ويطلَق سراحه، خلال تلك الفترة احتضن الجيران زوجته وأمَّنوا لها ما تحتاجه؛ كون لا أهل لديها في لبنان، فهي زوجته الثانية وتحمل الجنسية السورية".
ونقل موقع "الحرة" عن مصدر أمني أن الزوج "ع. ز" لا يزال هاربًا، وتعمل القوى الأمنية على توقيفه.
ومنذ بداية العام الجاري 2023 إلى الآن، "بُلِّغت منظمة (كفى) الحقوقية عن خسارة 13 امرأة حياتهن على يد أزواجهن، ولفظت 8 أخريات أنفاسهن في حوادث انتحار؛ في حين نجت ست من محاولات قتل في لبنان"؛ بحسب ما تؤكده المحامية في المنظمة، فاطمة الحاج لموقع "الحرة". وشددت "الحاج" على أن "النساء في لبنان في حالة هلع جماعي، ومنذ 20 سنة وأنا أتابع قضايا العنف وأجزم أن هذه الفترة هي من أكثر فترات عدم الأمان داخل الأسرة، فالعديد من النساء يخشين العودة إلى منازلهن خوفًا من القتل على يد أزواجهن".