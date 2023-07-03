فيديو مرعب.. شاهد اصطدام طائرتين في سماء كولومبيا

تُظهر اللقطات المروعة، مناورة كانت تقوم بها خمس طائرات صغيرة، وفجأة اصطدمت طائرتان، واشتعلت النيران الكثيفة في واحدة، وسقطت في الحال، بينما تمكن قائد الطائرة الأخرى من القيام بهبوط اضطراري عقب التصادم.