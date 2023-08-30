إعصار "ساولا" يضرب تايوان قبل أن يتوجه إلى هونج كونج

وبيّن مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، أن الإعصار الذي كان يقع على بُعد نحو 190 كيلومترًا (118 ميلًا) قبالة أقصى جنوب تايوان، كان مصحوبًا اليوم برياح مستدامة تبلغ سرعتها 191 كيلومترًا في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 234 كيلومترًا (145 ميلًا) في الساعة، ومن المرجّح أن يقترب الإعصار من هونج كونج بحلول يوم غد الخميس.