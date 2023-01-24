تم تحذير السكان منها.. شاهد ما فعلته فُقمة ضخمة في شوارع مدينة أسترالية

وقال "شارب": إن المسافة التي تبعد فيها الفقمة عن الماء كانت 500 متر؛ لكنها استغرقت حوالى نصف ساعة، كان وزنها لا يقل عن 500 كيلوغرام، أي حوالى نصف طن، وحجمها يعادل تقريبًا حجم البيانو الكبير.