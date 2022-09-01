كوبرا على جسد امرأة.. شاهد ما حدث في دقائق الرعب الكابوسي

وتعتبر الكوبرا من أكثر الثعابين فتكًا على هذا الكوكب، إذا تعرّض شخص للدغة ولم يعالج على الفور، فمن المحتمل أن يموت، لذلك إذا تحركت المرأة أو العجل بوصة واحدة، فمن المحتمل أن يكون ذلك خطأً "قاتلًا".