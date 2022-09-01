كوبرا على جسد امرأة.. شاهد ما حدث في دقائق الرعب الكابوسي
عاشت امرأة في الهند أسوأ كابوس رعب هذا الأسبوع، عندما انزلقت حية كوبرا ضخمة على ظهر المرأة الراقدة، وبقيت هناك لدقائق كأنها سنوات لا تمر من حياتها.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث حين كانت فلاحة هندية تدعى بهاجاما هانامانثا، مستلقية على سرير أطفال تحت شجرة بإحدى قرى ولاية كارناتاكا، جنوبي غرب الهند.
وفي الفيديو الذي نشره موظف خدمة الغابات الهندية سوزانتا ناندا، تظهر بهاجاما وهي راقدة بلا أي حراك على سرير تحت الشجرة مولية ظهرها، فيما التصقت الكوبرا بجسد المرأة، ورفعت الحية جسدها ورأسها إلى أعلى.
وتضيف الصحيفة: إن الكوبرا لا ترفع جسدها وتضع رأسها في وضع الاستعداد، إلا إذا كانت تشعر بالتهديد، أو تستعد لهجوم مباغت على أحد.
أما بهاجاما فقد ظلت طوال الوقت ساكنة تدعو الله أن ينجيها من كابوس الرعب الجاثم على جسدها.
وتقول الصحيفة: لحسن الحظ، غادرت الكوبرا في النهاية دون أن تلدغ بهاجاما، أو حتى صغير البقرة الواقف بجوار السرير.
وفي تغريدته سأل موظف خدمة الغابات الهندية سوزانتا الآخرين عن ردّ فعلهم إذا ما تعرضوا لهذا الموقف، وقد اتفق الجميع أنه لا بد أن نبقى هادئين جدًا كما فعلت هذه المرأة.
وتعتبر الكوبرا من أكثر الثعابين فتكًا على هذا الكوكب، إذا تعرّض شخص للدغة ولم يعالج على الفور، فمن المحتمل أن يموت، لذلك إذا تحركت المرأة أو العجل بوصة واحدة، فمن المحتمل أن يكون ذلك خطأً "قاتلًا".