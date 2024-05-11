كيف ضربت قارورة مياه رأسه؟.. شاهد ما حدث لبطل العالم للتنس في روما

وكان اللاعب الصربي يوقّع على التذكارات بعد فوزه بسهولة 6-3، و6-1، على اللاعب الفرنسي عندما اصطدمت برأسه قارورة مياه وأمسك برأسه ونزل على ركبتيه، وظلّ في هذه الوضعية عدة ثوان، وهرع إليه الموظفون لمساعدته ليغادر الملعب.