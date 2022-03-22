200 مليون دولار لوجه "مارلين مونرو".. رقم قياسيّ للوحة عمرها 60 عامًا

وقال "روتر" وفق "الألمانية": استخدم وارهول تقنية المسح الضوئي في هذه اللوحات وفي هذه اللوحة تحديدًا، ولم يستخدمها مرة أخرى. لقد كان أسلوبًا معقدًا للغاية". وكانت هذه اللوحة مملوكة لمؤسسة توماس ودوريس أمان في زوريخ. وستعود جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تُكَرس جهودها لتحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.