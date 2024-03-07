بالصور: لقطات قاسية.. جثث فلسطينية تواري الثرى في مقبرة جماعية

بات مشهد الدفن لا سيما الجماعي مشهد مألوف في غزة على امتداد ما يزيد عن 5 شهور، أي منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وما خلفه من ضحايا أبرياء بالآلاف.
وتوثق صور حديثة التقطتها عدد من وكالات الأنباء العالمية مشاهد قاسية ومؤلمة لعملية دفن جماعي لعشرات الجثث من الشهداء، الذين لقوا حتفهم في الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.
ولجأ المسؤولون في غزة إلى حَفر حُفر كبيرة كمقابر جماعية لمن لم يتم التعرف على هوياتهم، ودفنهم فيها بعد تسلمهم من الاحتلال الإسرائيلي الذي استولى عليهم من مشارح مستشفيات ومقابر جماعية، ونقلها إلى داخل إسرائيل بحثاً عن أسرى إسرائيليين بينهم وفقاً لما زعموه.
ووُضعت الجثث، بعد إدخالها قطاع غزة، في أكياس زرقاء اللون على متن حاوية على شاحنة، ودفنت في مقبرة جماعية في مدينة رفح جنوب غزة.
وواصل عداد الموت في الارتفاع في غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفاً و800، والمصابين إلى 72 ألفاً و298 منذ بدء الاحتلال عملياته العسكرية البربرية في القطاع.