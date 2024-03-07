بالصور: لقطات قاسية.. جثث فلسطينية تواري الثرى في مقبرة جماعية

ولجأ المسؤولون في غزة إلى حَفر حُفر كبيرة كمقابر جماعية لمن لم يتم التعرف على هوياتهم، ودفنهم فيها بعد تسلمهم من الاحتلال الإسرائيلي الذي استولى عليهم من مشارح مستشفيات ومقابر جماعية، ونقلها إلى داخل إسرائيل بحثاً عن أسرى إسرائيليين بينهم وفقاً لما زعموه.