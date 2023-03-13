فيديو من حفل بالهند يثير جدلًا.. شاهد أطباق الطعام أمام الضيوف

انتشر عبر موقع "تويتر"، فيديو قيل إنه من حفل زفاف في الهند، يَظهر فيه الضيوف يجلسون للعشاء، كل واحد منهم أمامه طبق على شكل طاووس مطليّ بالذهب ويقوم الموظفون بتقديم المأكولات لهم.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن الفيديو نشره أولًا الرئيس التنفيذي لمجموعة "RPG" الهندية، هارش غونيكا، وقد طلب فيه من متابعيه التعليق على المشهد.
وقد أثار الفيديو غضب البعض بسبب انتشار الجوع والفقر في البلاد. فيما أوضح مغرد أن الفيديو ليس من حفل زفاف؛ مبينًا أن "الحفل أقيم لمتعهد شهير عندما وافته المنية فقام أولاده بتكريمه".
وكتب مغرد قائلًا: "هذا الفيديو يصرخ قائلًا ليس ذنبك أنك فقير".
وقال آخر ساخرًا: "الهند تتألق وسط تضخم (ارتفاع أسعار) هائل".
وكتب مغرد ثالث: "مع الازدهار تأتي القدرة على الهدر والتسبب في المزيد من المشاكل للبيئة، وتتحول العديد من المناسبات السعيدة إلى شؤون ملوثة للغاية.. إنه لَأمر محزن حقًّا".