فيديو من حفل بالهند يثير جدلًا.. شاهد أطباق الطعام أمام الضيوف

وقد أثار الفيديو غضب البعض بسبب انتشار الجوع والفقر في البلاد. فيما أوضح مغرد أن الفيديو ليس من حفل زفاف؛ مبينًا أن "الحفل أقيم لمتعهد شهير عندما وافته المنية فقام أولاده بتكريمه".