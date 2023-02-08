"اعثر على أطفالي".. تطبيق يراقب مكان أطفالك في نفس اللحظة عبر ساعة آبل!

وقال الرئيس التنفيذي فاديخ جينياتولين: "تتمثل مهمة شركتنا في التأكد من أن الآباء يربون أطفالًا سعداء في بيئة آمنة. نحاول جعل تطبيقنا متاحًا لكل من الآباء والأطفال؛ لذا فإن إصدار ساعة آبل الجديد سيفيد بشكل كبير كلا الجانبين من مستخدمينا. نحن نضمن باستمرار أفضل أداء لمنتجنا؛ لذا فإن أي تكامل مع أحدث الأدوات هو مجرد مسألة وقت".