الأولى منذ 53 عامًا.. "ناسا" تطلق اليوم رحلة طال انتظارها للقمر

ووفق "سكاي نيوز عربية" لن تؤدي الرحلة التي تستغرق 42 يومًا، إلى دفع الصاروخ والكبسولة الجديدتين إلى الحد الأقصى فحسب؛ بل ستختبر مدارًا جديدًا وتذهب إلى أبعد مما كانت عليه المركبة القادرة على نقل طاقم إلى أبعد من القمر، كما ستطلق 10 أقمار صناعية لاستكشاف القمر وتقييم الظروف لمهام الفضاء السحيق المستقبلية؛ حسب ما ذكرته شبكة "إي بي سي" الإخبارية.