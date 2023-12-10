خلال أسبوعين.. كيف أحرقت عائلة بريطانية جثمان قريبها المتوفى مرتين؟!

ونوهت "بريغودزيتش" قائلة: "نود أيضًا أن نطمئن الجمهور إلى أن هذه حالة استثنائية. لقد حددنا هذا الخطأ من خلال عملياتنا الخاصة، وبعد المراجعة الأولية نحن واثقون من أن هذا يرجع إلى خطأ بشري".