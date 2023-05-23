تَواجَدَ صدفةً داخل بقالة.. شاهد كيف أنقذ طبيب كويتي طفلة أردنية من الاختناق بعد ابتلاعها غطاء علبة ماء

وقال يعقوب العصيمي، الطبيب الكويتي الذي أنقذ الطفلة، عبر حسابه على "تويتر": "في اللحظات الحرجة.. هذه اللحظة والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة.. وبهذا أُعلن بحمد الله تعالى وفضله تخرجي من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وحصولي على درجة البكالوريوس تخصص دكتور في الطب والجراحة".