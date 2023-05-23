تَواجَدَ صدفةً داخل بقالة.. شاهد كيف أنقذ طبيب كويتي طفلة أردنية من الاختناق بعد ابتلاعها غطاء علبة ماء

وثّق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ طبيب كويتي لطفلة أردنية من الاختناق، بعد ابتلاعها غطاء علبة ماء في أحد المحال التجارية بمحافظة إربد، شمال الأردن.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهَرَ المقطع المصور، طفلة مع والدها تشرب الماء من علبة بلاستيكية صغيرة لكنها ابتلعت الغطاء.
وصادف لحظة اختناق الطفلة وجودُ طبيب كويتي حديث التخرج؛ حيث تَدَخّل سريعًا وقدّم لها الإسعافات الأولية وأنقذ حياتها.
وقال يعقوب العصيمي، الطبيب الكويتي الذي أنقذ الطفلة، عبر حسابه على "تويتر": "في اللحظات الحرجة.. هذه اللحظة والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة.. وبهذا أُعلن بحمد الله تعالى وفضله تخرجي من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وحصولي على درجة البكالوريوس تخصص دكتور في الطب والجراحة".
وانهالت عليه المباركات على التخرج والدعوات له بالتوفيق والشكر على ما فعله مع الطفلة.