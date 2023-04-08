"وحش سماوي".. اكتشاف ثقب أسود يجوب الفضاء بسرعة هائلة

يتدفّق ثقب أسود ضخم عبر الفضاء بسرعة قصوى؛ مخلّفًا وراءه سلسلة من النجوم تبعد مئتي ألف سنة ضوئية، بحسب ما أظهر اكتشاف غير مسبوق أفادت به وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اليوم (السبت).
ويتدفّق هذا الثقب، الذي تتخطى كتلته حجم الشمس بعشرين مليون مرة في الفضاء، ويصطدم بسحب الغاز التي يصادفها أمامه، وبفعل قوّة تحرّك الثقب، يتحوّل الغاز لاحقًا إلى سلسلة من النجوم، وتمكّن تلسكوب "هابل" الفضائي التابع لـ"ناسا" من رصدها.
ويعتقد الباحثون أنّه يحتمل أن تكون ارتفعت درجة حرارة الغاز بسبب اصطدام الثقب الأسود به، ثم يبرد بعد مرور الثقب، مما يؤدي إلى ظهور النجوم، كما يعتقدون أنّ هذا الثقب الذي هو وحش سماوي، متأتٍ من مجموعة ضخمة تضم ثلاث مجرات، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويرون أنّ مجرّتين ربما اندمجتا قبل نحو 50 مليون سنة، مما تسبّب في دوران ثقبين أسودين هائلين حول بعضهما، إلا أنّ مجرة ثالثة لها ثقب أسود خاص بها، اصطدمت بهذه المجموعة، مما أدى إلى إنشاء ثلاثي غير مستقر وفوضوي، أفضى إلى طرد أحد الثقوب السوداء بسرعة هائلة، إذ يمكن للثقب الذي رصده "هابل" أن يقطع المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر في غضون 14 دقيقة فقط.
وأكد الباحثون الذين توصّلوا إلى هذا الاكتشاف أنّ الثقب الأسود لا يمثل خطرًا على البشرية، إذ إنّ ما اكُتشف حصل في الفضاء منذ زمن بعيد عندما كان الكون يبلغ نصف عمره الحالي، وأما السبب الكامن وراء رؤية هذه الظاهرة راهنًا، فيعود إلى أنّ الضوء استغرق وقتًا طويلًا للوصول إلينا.