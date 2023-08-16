لسبب شائع بين الأزواج.. يمني يعاقب نفسه وزوجته بقنبلة

توفي زوجان في مديرية "دار سعد" في عدن، عقب قيام الزوج بتفجير قنبلة يدوية في زوجته ونفسه، ليلقى الزوجان مصرعهما معًا.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال سكان بالحي إن المواطن وزوجته اللذيْن يسكنان بالقرب من "كلية المجتمع" وبريد المديرية الجديد، عاشا خلافات مريرة استمرت لأشهر؛ مما حدا بالمرأة للذهاب إلى بيت أسرتها.
وبحسب الأهالي؛ فإن الخلاف تفاقم بين الزوجين؛ مما حدا بالرجل إلى الالتقاء بزوجته وسط الشارع العام بالقرب من حديقة "الكمسري"، عقب أشهر من القطيعة، لتنشب مشادّة بينهما؛ وهو ما جعل الزوج يفجر قنبلة كانت بحوزته؛ مما أدى لمصرعهما معًا.
وأكدت المصادر، أن قوات الأمن طوّقت المكان وأغلقت الشارع العام عقب هذه الحادثة؛ في حين تم نقل الجثمانين لاحقًا إلى مستشفى الجمهورية في عدن.