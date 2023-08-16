لسبب شائع بين الأزواج.. يمني يعاقب نفسه وزوجته بقنبلة

وبحسب الأهالي؛ فإن الخلاف تفاقم بين الزوجين؛ مما حدا بالرجل إلى الالتقاء بزوجته وسط الشارع العام بالقرب من حديقة "الكمسري"، عقب أشهر من القطيعة، لتنشب مشادّة بينهما؛ وهو ما جعل الزوج يفجر قنبلة كانت بحوزته؛ مما أدى لمصرعهما معًا.