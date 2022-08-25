تسلل الوحش من خلفها وهي مشغولة بالهاتف.. فيديو مرعب لثعلب يهاجم امرأة

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " CDC": إن ما يقدر بحوالي 60 ألف أمريكي يعالجون كل عام بعد التعرض المحتمل لداء الكلب. وقد توفي خمسة أمريكيين بسبب داء الكلب في العام الماضي، وهو أكبر عدد خلال عقد - وقال مسؤولو الصحة إن بعض الأشخاص لم يدركوا أنهم أصيبوا بالعدوى أو رفضوا الحقن المنقذة للحياة.