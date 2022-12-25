النمسا.. انهيار ثلجي يطمر نحو 10 أشخاص من ممارسي الرياضات الشتوية

أعلنت الشرطة في النمسا يوم الأحد، أن نحو 10 من ممارسي الرياضات الشتوية طمروا في انهيار ثلجي وقع في منطقة فورارلبرغ في غرب البلاد، وفقًا لروسيا اليوم.