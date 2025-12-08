زلزال بقوة 7.2 يضرب شمال اليابان وتحذيرات من تسونامي بارتفاع 3 أمتار

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر المنطقة المحيطة بمحافظة أوموري شمال اليابان، وفق ما أعلنه المركز الياباني للأرصاد الجوية، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث موجات تسونامي.
وشملت التحذيرات السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، مع توقعات ببلوغ ارتفاع الأمواج ثلاثة أمتار، وفقًا للمركز.
وذكرت المعطيات الأولية أن مركز الزلزال وقع على عمق 50 كيلومترًا قبالة السواحل الشرقية لمحافظة أوموري.
وحث خبراء الزلازل السكان في المناطق الساحلية على إخلاء منازلهم فورًا، بينما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.