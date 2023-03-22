بريطانيا تُحقق في دوافع مهاجم أحرق رجلًا لدى خروجه من مسجد

وينصبّ اهتمام المحققين خصوصًا على ما إذا كانت هناك أي صلة بين هذا الهجوم وذاك الذي وقع في منطقة إيلينغ في غرب لندن في نهاية فبراير وكان ضحيته يومها رجل يبلغ من العمر 82 عامًا يقف أمام مركز غرب لندن الإسلامي.