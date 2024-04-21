هبوط الرواد الأمريكيين على القمر قبل الصينيين.. "ناسا" تُسابق الزمن

وحسب "نيلسون": فإن مخاوفه تنحصر في أن "الصينيين سيصلون إلى هناك أولًا، وسيقولون إن هذه المنطقة لنا، وعليكم الابتعاد عنها"، وقال: إنه لا يعتبر ذلك استخدامًا سلميًّا للفضاء الكوني.