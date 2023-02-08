مواطن تركي قطع 3 آلاف كم بحثًا عن عائلته.. فوجد منزلهم سوّي بالأرض

يأتي ذلك فيما تساءل السكان عن تأخُّر المساعدات الحكومية، لكن الحقيقة أن الحكومة غارقة في كارثة تمتدّ على منطقة واسعة سقط فيها آلاف القتلى، وتنتظر هي المساعدة من الآخرين، وفيما يبدو فإن سكان هذه القرى الثلجية النائية سينتظرون وقتًا طويلًا قبل وصول يد العود.