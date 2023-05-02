البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للوافدين تنتهي في 11 مايو

أعلن البيت الأبيض، عن انتهاء سَرَيان إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للمسافرين إلى الولايات المتحدة وموظفي الدولة في 11 مايو.
وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية: "نعلن أن الإدارة ستُنهي متطلبات التلقيح ضد كوفيد-19 للموظفين الفيدراليين والمقاولين الفدراليين والمسافرين الدوليين جوًّا في نهاية يوم 11 مايو؛ وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ الصحية العامة".
وقد تُوفي أكثر من مليون شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة؛ لكن البيت الأبيض أشار إلى أن تفشي الوباء توقف تقريبا؛ مما أدى إلى رفع القيود التي فُرضت حينما كان الفيروس يجتاح مناطق بأكملها ويفرض إغلاقًا اقتصاديًّا ضارًّا.
وأضاف البيت الأبيض: "منذ يناير 2021، انخفضت وفيات كوفيد-19 بنسبة 95%، وانخفضت حالات الاستشفاء بنحو 91%. وعلى الصعيد العالمي، بلغت وفيات كوفيد-19 أدنى مستوياتها منذ بداية الوباء".
في حين أن مطالبة الوافدين من الخارج بإثبات التطعيم ضد كوفيد، هو إجراءٌ طبّقته الكثير من الدول، وأثار إقرار السلطات الأمريكية المحلية بإلزامية التلقيح ردودَ فعل سياسية عنيفة في بعض الأحيان.
وبالإضافة إلى إنهاء إلزامية التطعيم، فقد أعلن الرئيس جو بايدن في أبريل أنه دعا رسميًّا إلى إنهاء حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي سوّغت على مدار أكثر من ثلاث سنوات سلسلة من الإجراءات الحكومية الاستثنائية.