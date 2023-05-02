البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للوافدين تنتهي في 11 مايو

وقد تُوفي أكثر من مليون شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة؛ لكن البيت الأبيض أشار إلى أن تفشي الوباء توقف تقريبا؛ مما أدى إلى رفع القيود التي فُرضت حينما كان الفيروس يجتاح مناطق بأكملها ويفرض إغلاقًا اقتصاديًّا ضارًّا.