نشاط بركان سيميرو في إندونيسيا يبدأ بالتراجع

وكانت السلطات الإندونيسية قد رفعت أمس حالة التأهب من البركان إلى أعلى مستوى، بعد أن أظهر إشارات على زيادة النشاط، حيث أدّى البركان إلى إطلاق عمود من الرماد الساخن على ارتفاع 1500 متر في السماء، وانتنشر الرماد البركاني في دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات.