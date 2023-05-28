فيديو أغرب تصرف لمسؤول هندي وقرار فوري للسلطات.. شاهد ما فعله عقب سقوط هاتفه في النهر

وأشار إلى أنه حصل على إذن شفهي من أحد المسؤولين لتصريف "بعض المياه في قناة مائية قريبة"؛ موضحًا أن المسؤول قال إن ذلك "سيفيد في الواقع المزارعين الذين سيحصلون على المزيد من المياه".