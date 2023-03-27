رسائل "واتساب" تكلف امرأة 1.3 مليون درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأتين ورجل بأن يؤدوا إلى امرأة مليوناً و364 ألفاً و777 درهماً، و20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، الناتجة عن استيلائهم على المبلغ بطرق احتيالية، بعد أن تواصلوا معها عبر "واتساب"، وأقنعوها بأن شخصية مهمة ترغب في مشاركتها، فوثقت بهم، وسلمتهم الأموال.
وتفصيلاً، حسب صحيفة "الإمارات اليوم"، رفعت امرأة دعوى ضد صديقتيها ورجل ثالث، طالبت بإلزامهم بالتضامن برد مليون و364 ألفاً و777 درهماً، وفائدة قانونية 5%، وإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا لها 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها.
وحسب الدعوى، قالت المرأة الضحية إن المدعى عليهم تواصلوا معها عبر "واتساب"، ونجحوا في الاستيلاء لأنفسهم على المبالغ بطرق احتيالية، بعدما زعم المتهم أنه شخصية رجل مهم، ويرغب في مشاركتها.
وأوضحت المدعية أنها تضررت مادياً، وتمثل ذلك في سلب أموالها، فضلاً عن قيامها بإجراءات لاقتضاء الحق، وتعيين محامين، والذهاب للمحكمة والنيابة، إلى جانب الأضرار المعنوية، التي تمثلت في حسرتها ولوعتها وانتقاص قيمتها ومقدارها أمام أعين الناس، وإحساسها بالظلم والسخرية.
وصدر الحكم بحبس المتهمين لمدة سنة، وإبعاد المتهم من الدولة حال تنفيذ العقوبة، وتم تعديل الحكم في الاستئناف، والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر.
كما حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالتضامن مبلغ مليون و364 ألفاً و777 درهماً، والفائدة التأخيرية على المبلغ بواقع 5% من المبلغ المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وبإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالتضامن 20 ألف درهم تعويضاً.