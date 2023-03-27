رسائل "واتساب" تكلف امرأة 1.3 مليون درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأتين ورجل بأن يؤدوا إلى امرأة مليوناً و364 ألفاً و777 درهماً، و20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية، الناتجة عن استيلائهم على المبلغ بطرق احتيالية، بعد أن تواصلوا معها عبر "واتساب"، وأقنعوها بأن شخصية مهمة ترغب في مشاركتها، فوثقت بهم، وسلمتهم الأموال.