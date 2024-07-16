بدا كأنه ينازع الدموع.. شاهد ترامب في أول ظهور علني بعد محاولة الاغتيال

وحسب "سكاي نيوز عربية"، بدا ترامب متأثرًا من الحادث الذي تعرض له، وظهر وكأنه ينازع الدموع في بعض اللحظات، وكان ظهوره "خافتًا" على غير العادة؛ حيث اعتاد على بث "طاقته المشعة" التي طالما أظهرها في كل ظهور علني سابق له.