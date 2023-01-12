رحلة البحث عن حياة فضائية.. "كوكب يشبه الأرض" يكتشفه "جيمس ويب"!

ومع هذا الاكتشاف مذهل، يعمل العلماء الآن على تحديد تكوين الغلاف الجوي للكوكب، ويلاحظ الفريق أنه على الرغم من أن "الكوكب قد لا يكون له غلاف جوي، فإن بعض التركيبات الجوية، مثل الغلاف الجوي لثاني أكسيد الكربون، لم يتم استبعادها"، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.