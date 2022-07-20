كوريا الجنوبية.. أجهزة فحص "كورونا" متاحة بمحلات البقالة

وكشفت الوزارة الكورية الجنوبية المعنية بسلامة الغذاء والدواء أن كمية أجهزة الفحص الذاتي الذي تستطيع شركات الإنتاج العشر أن تقوم بتصنيعها داخل البلاد، تبلغ 47 مليونًا و900 ألف جهاز، وهي كمية تعتبر كافية لتغطية كل الاحتياجات، علاوة على أنه يتوقع أن يجري توزيع سريع لهذه الأجهزة مع رفع عدد جهات البيع.