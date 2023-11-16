منع الفلسطينيين الأمريكيين من دخول تل أبيب.. وأمريكا تحذّر بتعليق الامتيازات للإسرائيليين

وفي نهاية سبتمبر الماضي، قرر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، السماح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج إعفاء التأشيرة الأمريكي، وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن وافقت تل أبيب على تخفيف غير مسبوق للقيود على حركة الفلسطينيين الأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخفيف القيود المفروضة على العرب الآخرين والأمريكيين الإيرانيين الراغبين في الدخول إلى إسرائيل.