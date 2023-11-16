منع الفلسطينيين الأمريكيين من دخول تل أبيب.. وأمريكا تحذّر بتعليق الامتيازات للإسرائيليين

حذّرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل من انتهاك اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع الولايات المتحدة، من خلال منع الفلسطينيين الأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة من دخول إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي؛ وفقًا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
ووفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي؛ فقد يؤدي استمرار انتهاك إسرائيل للاتفاقية، إلى تفعيل آلية إعادة الاستجابة في الاتفاق، وتعليق الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون الإسرائيليون بعدم حاجتهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قرر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، السماح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج إعفاء التأشيرة الأمريكي، وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن وافقت تل أبيب على تخفيف غير مسبوق للقيود على حركة الفلسطينيين الأمريكيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخفيف القيود المفروضة على العرب الآخرين والأمريكيين الإيرانيين الراغبين في الدخول إلى إسرائيل.
وكان من المفترض أن تنضم إسرائيل رسميًّا إلى برنامج إعفاء التأشيرة في نهاية شهر نوفمبر الجاري؛ ولكن هجوم حماس دفع وزارة الأمن الداخلي إلى بدء السفر بدون تأشيرة في 19 أكتوبر الماضي.