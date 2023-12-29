العاصفة "غيريت" تضرب بريطانيا مخلفة 3 قتلى

من جهته، قال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إن عاصفة رعدية شديدة تسبّبت في أضرارٍ بمنطقة مانشستر الكبرى، مساء الأربعاء، مع وجود سمات تشير إلى "احتمال حدوث إعصار".