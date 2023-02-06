"ماسك" يعرض المساعدة على تركيا بتوفير أقمار "ستارلينك" عقب انقطاع التيار الكهربائي

قال مالك شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، إنه مستعد لإرسال أنظمة اتصالات "ستارلينك" عبر الأقمار الاصطناعية إلى تركيا لتقديم المساعدة بعد الزلزال.
ووفق وكالة "نوفوستي"، أعلن الملياردير الأمريكي عن ذلك اليوم الإثنين، عبر صفحته في موقع "تويتر"، مجيباً عن سؤال أحد المستخدمين، عمّا إذا كان بإمكانه المساعدة بأقمار "ستارلينك" الصناعية وسط انقطاع التيار الكهربائي في تركيا.
وكان قد وقع زلزال بقوة 7.4 درجة في الساعة 04:17 في محافظة كهرمان مرعش، وأدّى إلى دمار في عدد من المدن، ووفقاً لمكتب حالات الطوارئ، تُوفي قرابة 300 قتيل حتى الآن، إضافة إلى 2300 جريح.
كما تم الإبلاغ عن أضرار جسيمة وقتلى في عدة مناطق من سوريا، وشعر أهالي لبنان والأردن بالزلزال.