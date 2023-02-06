"ماسك" يعرض المساعدة على تركيا بتوفير أقمار "ستارلينك" عقب انقطاع التيار الكهربائي

وكان قد وقع زلزال بقوة 7.4 درجة في الساعة 04:17 في محافظة كهرمان مرعش، وأدّى إلى دمار في عدد من المدن، ووفقاً لمكتب حالات الطوارئ، تُوفي قرابة 300 قتيل حتى الآن، إضافة إلى 2300 جريح.