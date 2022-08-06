وجد نفسه محتجزاً 8 ساعات.. شاهد كيف دمّر الدب سيارة عَلِق بها

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال مايك وماريا بيلاتي، إن جهاز إنذار سيارتهما انطلق، عندما كانت السيارة متوقفة خارج منزلهم ليلة الأربعاء، ليتبيّن فيما بعد أن دباً عَلِقَ داخلها، بينما كان صغاره ينتظرونه في خارج السيارة.