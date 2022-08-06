وجد نفسه محتجزاً 8 ساعات.. شاهد كيف دمّر الدب سيارة عَلِق بها

في حادثةٍ غريبة شهدتها ولاية مونتانا الأمريكية، حُوصر دب داخل سيارة زوجَيْن لمدة 8 ساعات تقريباً، بعد أن أُغلق الباب خلفه بالخطأ.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، قال مايك وماريا بيلاتي، إن جهاز إنذار سيارتهما انطلق، عندما كانت السيارة متوقفة خارج منزلهم ليلة الأربعاء، ليتبيّن فيما بعد أن دباً عَلِقَ داخلها، بينما كان صغاره ينتظرونه في خارج السيارة.
وبحسب ما رواه الزوج لقناة "كيه بي أيه إكس -تي في"، فقد تم التواصل مع مركز الشرطة لإخباره بالحادثة، وتمّ الاتصال بأحد موظفي الولاية المسؤول عن الحياة البرية والمتنزهات لحل المشكلة.
وأضاف مايك بيلاتي: "بين الحين والآخر كنا نسمع صوت طقطقة، كان الدب يقضم بصوت عالٍ، ما أدّى إلى تضرر أجزاءٍ داخلية في السيارة بشكلٍ كبير".
ولفت بيلاتي إلى أنه قرّر عدم انتظار المساعدة من الجهة المسؤولة، حيث قام باستخدام قطعة قماش لفتح الباب من مسافة آمنة، لتحرير الدب، حسب وكالة "يو بي آي" للأنباء.