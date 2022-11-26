"امرأة أو فتاة تُقتل كل 11 دقيقة".. "الجائحة الصامتة" التي تجتاح العالم

وستشهد الفعالية هذا العام إطلاق "الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة أشكال العنف كافة في وضع اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، التي تمّ إعدادها بالتعاون المشترك بين الأمانة العامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك يوم الخميس 24 نوفمبر، تعبيراً عن التضامن والالتزام الكامل بهذه القضية المهمة في منطقتنا العربية".