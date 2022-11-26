"امرأة أو فتاة تُقتل كل 11 دقيقة".. "الجائحة الصامتة" التي تجتاح العالم

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر وتنتهي في 10 ديسمبر، والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث تقوم مختلف الدول بعقد فعاليات متنوعة أثناء الـ 16 يوماً تضامناً مع الحملة.
وستشهد الفعالية هذا العام إطلاق "الإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة أشكال العنف كافة في وضع اللجوء، وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، التي تمّ إعدادها بالتعاون المشترك بين الأمانة العامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك يوم الخميس 24 نوفمبر، تعبيراً عن التضامن والالتزام الكامل بهذه القضية المهمة في منطقتنا العربية".
أوضحت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، غادة فتحي والي؛ أنه في كل 11 دقيقة تتعرّض امرأة أو فتاة للقتل على يد أحد أفراد أسرتها.
وتفيد التقارير الأممية بأن عنف الشريك إلى جانب العنف الجنسي يتصدّران مختلف أشكال العنف ضد النساء. وتشير التقديرات العالمية إلى أوضاع كارثية، إذ يتعرّض أكثر من ربع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة من المرتبطات بعلاقة جنسية للعنف البدني و/ أو الجنسي على يد الشريك مرة واحدة على الأقل في حياتهن، وذلك اعتباراً من سن 15 عاماً.