"الموت حرًّا".. سيناريوهات مخيفة لتأثير الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة والتغير المناخي عالميًّا

مع الارتفاعات المتوالية في درجات الحرارة عامًا بعد عام بسبب التغيرات المناخية العالمية، وتوجيه أصابع الاتهام لارتفاع درجات الحرارة في وفاة عشرات آلاف الأشخاص في العالم عام 2022، وبدء سقوط ضحايا جدد العام الحالي؛ يخشى علماء في تغير المناخ من أن يصبح "الموت حرًّا" أمرًا معتادًا السنوات المقبلة.