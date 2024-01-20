رعب على متن طائرة تايلاندية.. شاهد ما خرج من صندوق الحقائب

يذكر أن هذه هي الحادثة الثانية التي يتم الإبلاغ فيها عن وجود ثعبان على متن طائرة تابعة لنفس شركة الطيران؛ ففي فبراير 2022، تم العثور على ثعبان مرقط على متن رحلة داخلية لـ"طيران آسيا" في ماليزيا، كانت متجهة من العاصمة كوالالمبور إلى ولاية صباح، قبل أن ينتهي الأمر بإعادة توجيه الطائرة إلى مطار كوتشينغ الدولي في ولاية ساراواك بسبب الحادث.