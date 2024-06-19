وزير الكهرباء الكويتي: القطع المبرمج للتيار سببه تخفيف الأحمال عن الشبكة

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة استنفرت فرق الطوارئ، وقد باشرت التعامل مع محولات الكهرباء التي خرجت عن الخدمة فور انقطاع التيار الكهربائي؛ للعمل على إصلاح الأعطال وإعادتها إلى الخدمة مرة أخرى.