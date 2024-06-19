وزير الكهرباء الكويتي: القطع المبرمج للتيار سببه تخفيف الأحمال عن الشبكة

علّق وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان في دولة الكويت د. محمود بوشهري على أزمة انقطاعات الكهرباء عن عشرات المناطق في البلاد.
وقال "بوشهري" وفق صحيفة "القبس": نحن حاليًا في مركز التحكم؛ لمتابعة الأمور، وسنُصدر بيانا للتوضيح، "وماكو إلا العافية".
وأضاف: القطع المبرمج للتيار حدث نتيجة لتخفيف الأحمال عن الشبكة والحفاظ عليها؛ نتيجة الضغط الشديد بسبب ارتفاع الحرارة.
وأكد "بوشهري" أن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق ليس له علاقة بالتأخر في سداد فواتير الكهرباء.
وكانت قد شملت الانقطاعات اليوم أجزاء في 15 منطقة منها اليرموك والعيون والواحة وصبحان والري وخيطان والفروانية والنزهة والشويخ الصناعية ومصانع ميناء عبدالله.
وأرجعت المصادر وفق "القبس" أسباب الانقطاعات إلى خروج بعض المحولات عن الخدمة؛ بسبب الضغط على الشبكة الكهربائية مع زيادة درجة حرارة الجو.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة استنفرت فرق الطوارئ، وقد باشرت التعامل مع محولات الكهرباء التي خرجت عن الخدمة فور انقطاع التيار الكهربائي؛ للعمل على إصلاح الأعطال وإعادتها إلى الخدمة مرة أخرى.