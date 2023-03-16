تسجيل زلزال بقوة 5,1 درجة في إيران

وجاء في بيان صدر عن الخدمة: "في الساعة 15:47 من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي؛ سجلت شبكة رصد الزلازل للخدمة الإقليمية للحماية من الزلازل في أرمينيا؛ وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة.. على بعد 41 كيلومترًا جنوبي غرب مدينة خوي الإيرانية".