أوقفت مركبتها قرب منزلهم بالكويت.. شاهد ما فعله الجيران بسيارة امرأة وأثار الغضب

انتشر في الكويت فيديو لقيام جيران امرأة بصب مشروب "فيمتو" الغازي الملون على سيارتها، بعد أن قامت بإيقافها قرب بيتهم.
ونشرت صحيفة "المجلس" فيديو، الأربعاء، يعبر عما وصفته بـ"سوء الجيرة"، ويظهر التصرف الذي اعتبره مغردون "غير لائق" على الإطلاق بحق المرأة.
وعنونت الفيديو بسؤال "هل هذا حق الجار؟"، ونقلت عن مواطنة قولها: "أختي سافطة (أوقفت سيارتها) قرب بيت الجيران.. صبوا فيمتو على سيارتها وسكروا عليها ولا أحد فيهم راضي يطلع!"، أي أنهم أغلقوا الطريق أمامها ولا يريدون إفساحه لها.
وحصد الفيديو مئات آلاف المشاهدات، وفي التعليقات قال الكاتب والصحفي يوسف العتيبي: "مثل ما تبي الله يعاملك عامل خلقه.. والنبي كان يوصيه جبريل على الجار (...) ما يصير تأذي الناس وتدعي الله تبيه (تريده) يوفقك! من الإحسان اللي الله يحبه تحسن للناس وتصبر عليهم!".
ويظهر في الفيديو أن السيارة اصطبغت بالمشروب الغازي الملون، وتضررت بشدة نتيجة هذا التصرف الذي استنكره المغردون.