أوقفت مركبتها قرب منزلهم بالكويت.. شاهد ما فعله الجيران بسيارة امرأة وأثار الغضب

وعنونت الفيديو بسؤال "هل هذا حق الجار؟"، ونقلت عن مواطنة قولها: "أختي سافطة (أوقفت سيارتها) قرب بيت الجيران.. صبوا فيمتو على سيارتها وسكروا عليها ولا أحد فيهم راضي يطلع!"، أي أنهم أغلقوا الطريق أمامها ولا يريدون إفساحه لها.