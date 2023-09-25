لأنها سمراء.. عنصرية بغيضة كشفها "فيديو الفضيحة" وغضب عالمي لما حدث

ورداً على ذلك، قالت والدة الفتاة إن "الرسالة جاءت متأخرة للغاية، ولم تتناول المخاوف الأساسية"، مضيفةً: "بعد هذا الحادث المروع، من منا لا يعتقد أنه يجب عليه الاعتذار؟ أرسل لي رسالة للتو هذا المساء. استغرق الأمر أكثر من عام، وبعد أن شعر الملايين من الناس في العالم بالاشمئزاز".