الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة الحمل الحراري

وأفاد المركز، وفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية، أنه ابتداءً من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم وحتى الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، من المتوقع أن تجتاح عواصف رعدية ورياح قوية وبرد أجزاءً من نينغشيا ومنغوليا الداخلية وهيلونغجيانغ وجيلين وشانشي وخبي وآنهوي وجيانغسو وهونان وجيانغشي وتشجيانغ وفوجيان وسيتشوان وقوانغدونغ وتايوان.