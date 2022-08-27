شاهد.. مصرع المطرب اللبناني جورج الراسي في حادث سير مروّع

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، كان مقرراً أن يكون الحفل الذي أحياه المغني الراحل في دمشق، بعد سلسلة حفلات أحياها أخيراً بين لبنان، ومصر، مختتماً مسيرة فنية قصيرة، برحيل مأساوي عن عمر 42 عاماً، وكان آخر إصداراته الغنائية "بعمل بأصلي"، أواخر يونيو 2022.