شاهد.. مصرع المطرب اللبناني جورج الراسي في حادث سير مروّع

لقي المغني اللبناني جورج الراسي، وسيدة كانت برفقته، مصرعهما، صباح اليوم السبت، إثر تعرُّضهما لحادث سير في طريق عودتهما من سوريا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأوضحت الوكالة أنّ سيارة الفنان الراحل اصطدمت بـ "حاجز وسطي بمنطقة المصنع في النقطة الفاصلة، ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادماً من الحدود السورية، وعملت عناصر الدفاع المدني على سحب الجثتين من داخل السيارة، ونقلهما الى مستشفى تعنايل العام".
وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، كان مقرراً أن يكون الحفل الذي أحياه المغني الراحل في دمشق، بعد سلسلة حفلات أحياها أخيراً بين لبنان، ومصر، مختتماً مسيرة فنية قصيرة، برحيل مأساوي عن عمر 42 عاماً، وكان آخر إصداراته الغنائية "بعمل بأصلي"، أواخر يونيو 2022.