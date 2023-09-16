الفأر متورّط في أزمة الفنتانيل.. المكسيك تسلّم الولايات المتحدة ابن "إل تشابو"

و"إل راتون" ملاحق في الولايات المتحدة بتهمة التورّط في أزمة الفنتانيل، التي يعاني منها هذان البلدان. وقد وجه إليه القضاء الأمريكي في وقت سابق من هذا العام اتّهامات رسمية في هذه القضية.