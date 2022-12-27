الصين.. انهيار "صفر كوفيد" وتسجيل ملايين الإصابات

"صفر كوفيد" تثبت فشلها مع تسجيل ملايين الإصابات.. والصين عاجزة عن احتواء الموقف، 37 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا في الصين خلال يوم واحد فقط، "مليون صيني قد يموتون بسبب الموجة الجديدة"، هكذا أفادت بعض التقديرات بعد الانفجار الصادم لجائحة كورونا في الصين إثر الإعلان عن نهاية سياسة صفر كوفيد.
في وقتٍ تعافت فيه بقية دول العالم تقريباً من المرض وأدّت النهاية المفاجئة لهذه الإستراتيجية المثيرة للجدل، إلى مباغتة النظام الصحي الهش في البلاد، بينما لم يكن مستعداً، تاركاً المستشفيات تتدافع لتأمين أسرّة، والصيدليات للبحث عن الأدوية، والسلطات تسابق لبناء عيادات خاصة، هذا كان موضوع النقاش في برنامج ستديو الآن.
في هذا السياق قال خبير الصحة العالمية وعلوم الفيروسات والبكتيريا ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية البروفيسور فؤاد عودة: "يجب أن تتعلم الصين من أخطائها ونتكلم عن صحة عالمية، وليس صينية فحسب".