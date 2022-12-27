الصين.. انهيار "صفر كوفيد" وتسجيل ملايين الإصابات

في وقتٍ تعافت فيه بقية دول العالم تقريباً من المرض وأدّت النهاية المفاجئة لهذه الإستراتيجية المثيرة للجدل، إلى مباغتة النظام الصحي الهش في البلاد، بينما لم يكن مستعداً، تاركاً المستشفيات تتدافع لتأمين أسرّة، والصيدليات للبحث عن الأدوية، والسلطات تسابق لبناء عيادات خاصة، هذا كان موضوع النقاش في برنامج ستديو الآن.