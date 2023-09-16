سأله أطفال عن القنبلة اليدوية؟.. شاهد ما فعله رجل روسي وأصاب الجميع بصدمة

تداولت مواقع روسية فيديو لشخص يرتدي زيًّا عسكريًّا وهو يرمي قنبلة وسط حي مدني، فقط ليري الأطفال كيف تعمل ومدى تأثيرها؟.
وقالت قناة "Москва 24" الروسية على "تليغرام": إن الرجل طلب منه أطفالٌ مشاهدةَ كيف تنفجر القنبلة اليدوية؟ فأخرج قنبلة حقيقية وسحب مفتاح الأمان وألقاها، فانفجرت، وسط صدمة الجميع.
ولم تكشف زاويةُ التسجيل آثارَ انفجار القنبلة، فيما أصيب الموجودون بالذهول والذعر، وبدأ الأطفال في البكاء.
ولم تستطع إحدى الشاهدات على الحدث السكوتَ، وبدأت بالصراخ عليه والسباب، فيما ردّ الرجل: "إنها قنبلة صوتية. أعتذر".
وقال موقع "ريا نوفستي" الروسي: إن السلطات اعتقلت المتسبّب في الحادث وفتحت تحقيقًا، ولم يصب أحد بأذى.