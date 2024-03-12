فيديو الجناح المشتعل.. لحظة سقوط طائرة شحن روسية تقل 15 فردًا

قالت روسيا إن إحدى طائرات الشحن العسكرية التابعة لها من طراز إليوشن إيل-76 تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها اليوم الثلاثاء وعلى متنها 15 فردًا بسبب حريق في أحد محركاتها.