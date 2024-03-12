فيديو الجناح المشتعل.. لحظة سقوط طائرة شحن روسية تقل 15 فردًا

قالت روسيا إن إحدى طائرات الشحن العسكرية التابعة لها من طراز إليوشن إيل-76 تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها اليوم الثلاثاء وعلى متنها 15 فردًا بسبب حريق في أحد محركاتها.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع في منطقة إيفانوفو. وأشارت تقارير إخبارية إلى عدم وجود ناجين في الحادث، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية، ولم يتم التحقق منها، طائرة تسقط وقد اشتعلت النيران بمحرك بها.
وشوهد عمود من الدخان الأسود يتصاعد في السماء بينما كانت تحلق طائرة هليكوبتر في الجو.