حول العالم في صورة: "اجتماع بيشوا".. ثاني أكبر تجمع إسلامي بعد الحج.. وهنا قصته

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد عددًا كبيرًا من الناس يتسلقون القطارات المزدحمة للعودة إلى مدنهم من حيث أتوا، وذلك بعد حضور "اجتماع بيشوا"، الذي يعتبر ثاني أكبر تجمع إسلامي بعد الحج، على ضفاف نهر توراج في مدينة تونجي في ضواحي دكا عاصمة بنجلاديش.. فما قصة ذلك الاجتماع؟
يُعد "اجتماع بيشوا" هو تجمع إسلامي عالمي يُقام سنويًا، حيث تتوافد حشود ضخمة من كل مدن ومقاطعات بنجلاديش، وغيرها من الدول الإسلامية؛ لحضور الحدث؛ ولإقامة الصلوات، والدعاء، والاستماع إلى الخطب الدينية.
ويُعد الاجتماع بحسب كثيرين ثاني أكبر تجمع إسلامي بعد الحج، إذ يستقطب أكثر من مليوني مسلم؛ للتباحث في الشؤون الدنيوية للمسلمين، والدعوة لاتباع تعاليم الإسلام والسنة النبوية، والتضرع إلى الله، وذلك دون الحديث عن القضايا السياسية.
وتعود نشأة الحدث إلى أربعينيات القرن الماضي، وذلك في مسجد صغير يُدعى "كاكرايل" في منطقة رامنا، وكان الهدف من إنشائه تنشيط الفكر الإسلامي داخل المجتمع البنجلاديشي، ولكن منذ ذلك الوقت، أخذ الحدث في التوسع، وحشد المسلمين من مختلف مدن ومقاطعات بنجلاديش، حتى أصبح يستقطب المسلمين من خارج البلد الآسيوي بأعداد ضخمة.