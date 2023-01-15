حول العالم في صورة: "اجتماع بيشوا".. ثاني أكبر تجمع إسلامي بعد الحج.. وهنا قصته

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد عددًا كبيرًا من الناس يتسلقون القطارات المزدحمة للعودة إلى مدنهم من حيث أتوا، وذلك بعد حضور "اجتماع بيشوا"، الذي يعتبر ثاني أكبر تجمع إسلامي بعد الحج، على ضفاف نهر توراج في مدينة تونجي في ضواحي دكا عاصمة بنجلاديش.. فما قصة ذلك الاجتماع؟