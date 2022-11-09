لإنجاح الحدث التاريخي.. قطر تُصدر عملة جديدة للمونديال

أصدر مصرف قطر المركزي العملات التذكارية الجديدة؛ بمناسبة استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، والتي تبدأ يوم 20 نوفمبر الجاري.
وجاء في حساب المصرف الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سيتم طرح العملات التذكارية الجديدة من خلال البنوك ومحال الصرافة.
وأضاف أنها تعكس الإرث الحضاري والتراثي لدولة قطر، وتم استخدام البوليمر لأول مرة.
وأردف المصرف الرسمي: ستحمل العملات التذكارية الجديدة شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ لتسهيل المعاملات المالية.
وتابع: "تتمتع العملات التذكارية الجديدة بالقوة القانونية من حيث القيمة الاسمية والمواصفات وبجمال التصميم وجودة المواد المستخدمة".
وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن العملات التذكارية الجديدة مساهمة من القطاع المصرفي لإنجاح الحدث التاريخي، مؤكدًا الحرص على التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي "فيفا".