لإنجاح الحدث التاريخي.. قطر تُصدر عملة جديدة للمونديال

وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن العملات التذكارية الجديدة مساهمة من القطاع المصرفي لإنجاح الحدث التاريخي، مؤكدًا الحرص على التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي "فيفا".